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Aktüel

Avcılar'da metruk binada yangın

Avcılar'da metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 00:57:00 -
Avcılar'da metruk binada yangın

Avcılar'da metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Köşkler Mahallesi Gül Sokak'ta kullanılmayan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle Ankara istikametinde bir süre araç trafiğine kapatılan D-100 kara yolu yan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafik akışına açıldı.

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