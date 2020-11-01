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Aktüel Avcılar'da metrobüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Avcılar'da metrobüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Ani fren nedeniyle metrobüs içindeki 4 yolcu da hafif yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:57:24 -
Avcılar'da metrobüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da metrobüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı istikametine ilerleyen metrobüste bulunan ve çocuğunun rahatsız olduğu haberini aldığı belirtilen kişi, İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs durağında metrobüsten indi.

Bu sırada Beylikdüzü istikametine ilerleyen başka bir metrobüs inen yolcuya çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi ile ani fren yapan diğer metrobüste bulunan ve hafif yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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