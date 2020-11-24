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Aktüel Avcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Avcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:47:52 -
Avcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ‘’çocuğun cinsel istismarı’’ suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki metrobüs çıkışında, yanında annesi varken 12 yaşında kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla şüpheli G.D, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra şüpheli Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli G.D, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli G.D’nin ‘’çocuğun cinsel istismarı’’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.


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