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Avcılar'da korkutan yangın

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

15 Ocak 2019 Salı 15:58
Avcılar'da korkutan yangın

Avcılar'da 4 katlı bir binanın 1'inci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen anne ile çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1.katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek oturma odasına da sıçradı. Pencereden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada dairede bulunan ve dumandan etkilenen anne ile çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasını yansıdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:58
  1. İstanbul
  2. Avcılar
  3. Cihangir Mahallesi
  4. Yangın

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