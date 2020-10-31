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Aktüel Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısında depreme yakalandılar
Aktüel

Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısında depreme yakalandılar

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:54:48 -
Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısında depreme yakalandılar

İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Hayat Kurtarma Hareketi" adını verdiği kentsel yenilenme çalışmaları kapsamında ilçedeki müteahhitlerle yaptığı toplantı sırasında, Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme yakalandı.

Avcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilen Müteahhitlerle Kentsel Dönüşüm Toplantısı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yarıda kesildi.

Toplantıya katılanların deprem sırasında yaşadıkları görüntü paylaşıldı.

Görüntüde, deprem esnasında katılımcıları sakin olmaya davet eden Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, "Toplantıya daha sonra devam edelim. Benim kentte ne var ne yok bakmam lazım. Siz dilerseniz toplantıya devam edebilirsiniz fakat benim Avcılar'da depremin bir etkisi olup olmadığını incelemem lazım." ifadelerini kullanıyor.

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