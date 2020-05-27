  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Avcılar'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:09:14 -
Avcılar'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir eve düzenlenen baskında, kaçak 109 kilo 500 gram nargile tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak nargile tütünü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 109 kilo 500 gram nargile tütünü, 200 saklama kabı, tütün doğrama işlemlerinde kullanıldığı düşünülen kasap kıyma makinesi, 2 hassas terazi, 132 kilo 600 gram nargile tütünü yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.

Daire sahibi Ali K. (54), evi Aimed isimli Suriye uyruklu bir kişiye kiraladığını ve kira kontratı yapmadıklarını söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında adreste nargile türünü imal ettiği belirlenen Suriye uyruklu İ.E. (17) Esenyurt'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı