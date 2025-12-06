Avcılar’da iki grup birbirine böyle girdi

Avcılar’ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, Ümit Sokak kesişiminde dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, birbirlerine saldıran öfkeli gruptaki bazı kişilerin diğer grubun araca binip ayrılmasını istediği, başkalarının ise araca vurduğu görülüyor. Gerginlik hafif ticari araçtakilerin uzaklaşması ile sona eriyor.