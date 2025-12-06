  • İSTANBUL
Avcılar'da iki grup birbirine böyle girdi
Yaşam

Avcılar’da iki grup birbirine böyle girdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da gece yarısı iki grup arasında çıkan yumruklu kavga, kadınların da dahil olduğu gergin anlara sahne oldu.

Avcılar’ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, Ümit Sokak kesişiminde dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

 

 

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, birbirlerine saldıran öfkeli gruptaki bazı kişilerin diğer grubun araca binip ayrılmasını istediği, başkalarının ise araca vurduğu görülüyor. Gerginlik hafif ticari araçtakilerin uzaklaşması ile sona eriyor.

