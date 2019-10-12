Avcılar'da hasar gören minare sökülüyor İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremin ardından hasar gören Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinde söküm çalışmaları başladı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Risk oluşturduğu gerekçesiyle ibadete kapanan caminin minaresinin söküm işlemlerine de sabah saatlerinde başlandı. Belediye ekipleri caminin çevresini bariyerlerle kapatırken vinç yardımıyla halatların bağlandığı minare, kontrollü şekilde parçalar halinde sökülecek.

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