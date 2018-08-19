Avcılar'da dehşet! Karısını öldürüp intihar etti
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde evinde karısını silahla öldüren adam daha sonra intihar etti. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.19 Ağustos 2018 Pazar 13:22
İstanbul'n Avcılar ilçesinde tartıştığı eşini silahla öldüren adam daha sonra kendisi intihar etti. Olay Yeşilkent Mahallesi, 71. sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Saluğu (34), 2 yıl önce evlendiği Bahar Saluğu (32) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kavga dönüşünce Erdal Saluğu karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Bahar Saluğu'nun kardeşi eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı.
Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Çiftin yakınları bina önünde sinir krizi geçirdi.
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