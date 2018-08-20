Avcılar'da 5 katlı binada yangın! Merdiven aracıyla kurtarıldılar
Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan anne ve kızını itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı.20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:35
Edinilen bilgilere göre, Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanı çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle tüm binayı dumanlar sardı. En üst kattaki evde mahsur kalan anne ve kızı ise itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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