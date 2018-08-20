Avcılar'da 5 katlı binada yangın! Merdiven aracıyla kurtarıldılar

Edinilen bilgilere göre, Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanı çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle tüm binayı dumanlar sardı. En üst kattaki evde mahsur kalan anne ve kızı ise itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.