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Avcılar tarafından vurulan karaca tedavi edildi

Bartın'da avcılar tarafından vurularak yaralanan Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tedavi ettirildi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:57
Avcılar tarafından vurulan karaca tedavi edildi

Bartın'da avcıların vurduğu karaca, veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salındı.

Bartın merkeze bağlı Boğazköy köyünün yakınındaki ormanlık alanda yaralı karacayı gören köylüler yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı kamyonetle alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Avcıların ateş açması sonucu arka sağ bacağından yaralanan karacaya tedavi uygulandı. 3 yaşındaki karaca tedavisinin ardından doğaya salındı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:57
  1. Avcılar tarafından vurulan karaca tedavi edildi
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