Avcı’dan meclis üyelerine uyarı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleriyle yaptığı ilk toplantıda bireysel hareket etmemeleri uyarısında bulundu.

Başkan Avcı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisine seçilen üyelerle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bütün meclis üyelerini yeni üstlendikleri görevden ötürü tebrik eden Avcı, Hüseyin Sözlü başkanlığındaki Adana Büyükşehir Belediyesinin geçen 5 yılda çok büyük yatırım ve hizmetlere imza attığını, bunların bir kısmının halen yapım aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Geçen 5 yıllık dönemde altyapı ve ulaşımda Adana tarihinin en büyük yatırımlarının yapıldığını,eğitimde, kırsal kalkınma ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda sayısız projelerin hayata geçirildiğini anlatan Avcı, "Adanamızın geleceği için söz konusu bu yatırım, proje ve hizmetlerin yenileri de eklenerek hız kesmeden devam etmesi gerekiyor. Yönetimde kim bulunursa bulunsun, meclis üyelerimizle birlikte her olumlu işe köstek değil destek olmayı arzu ederiz. Çabamız bu yönde olacaktır" şeklinde konuştu.

Avcı şöyle devam etti:

"Bizler böyle bir anlayışı ve sorumluluğu taşırken; isimsiz açıklamalarla bir önceki yönetimi akıl almaz uçuk iddialarla suçlamak, basında bu yönde haberler yaptırmak, çalışan işçiler ve örgütlü sendika üzerinde psikolojik baskı amacı taşıyan düşünceler içine girmek, kabul edeceğimiz bir durum değildir. Acaba, rencide edici, nezaketten uzak, çirkin dedikodular yayarak atılan bu adımlar, gizli niyetlerin gerçekleştirilmesi için kamuoyunu hazırlama amacı mı taşımaktadır?Umut ederiz ki, yanılıyor olalım."

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı bir siyaseti tercih edeceklerini söyleyen Avcı, "Adanamızın menfaatine olan adımların arkasında duracağız. Adana’nın kazanımlarını savunacağız. Bize yöneltilen haksızlıkları sineye çekemeyiz. Teşkilatımızın, tüm mensuplarımızın hepimizden isteği şudur. Her zaman tek ses, tek yürek olun. Hangi partili olursa olsun, çalışanların hakkını savunun. Şehrimizin önceliklerini unutmayın. Teşkilatlarımızla olan bağınızı asla koparmayın. Halktan asla uzaklaşmayın, her zaman halkın içinde olun. Adana’mızın geleceğine yapılan yatırımların atıl hale düşmesine, heba olmasına rıza göstermeyin. Bireysel hareket etmeyin. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik hukukumuzu daima zirvede tutun" diye konuştu.