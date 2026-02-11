  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji "Avcı" torbacılara göz açtırmıyor
Teknoloji

"Avcı" torbacılara göz açtırmıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
"Avcı" torbacılara göz açtırmıyor

İstanbul Emniyetinin yapay zeka destekli "AVCI" projesi, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı.

İstanbul merkezli 14 ildeki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, yapay zeka destekli "AVCI" (Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi) projesi aktif olarak kullanıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapay zeka destekli "AVCI" projesi geliştirildi.

Yapay zeka destekli proje ilk kez İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda kullanıldı.

Proje, uçtan uca şifreli iletişim uygulamalarının kapalı grup ve kanallarına sızarak, suçluların tespitinde rol oynadı.

Yazılım, sızdığı gruplarda mesajların yanı sıra, satıcı, kullanıcı ve yöneticileri ayırarak uyuşturucu türlerine göre sınıflandırmalar yaptı. Silinen mesajlara da ulaşan yazılım, bot hesapları tespit etti, gizlenen kimlikleri ID üzerinden çözerek şehir bazlı faaliyet haritaları çıkardı.

Yapay zeka destekli projenin ilk kez kullanıldığı operasyonda 305 şüpheli gözaltına alınmış, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup da kapatılmıştı.

1
