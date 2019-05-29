Avantaj dolu seçenekler güvenle tercih ediliyor

Nevzat Orbay

Yarına güvenle bakmak isteyen herkesin, küçük tasarruflarla birikim yapabilmesini mümkün kılan Vakıf Emeklilik’in faizsiz katılım fonları büyük ilgi görüyor. Faiz içermeyen Bireysel Emeklilik planlarıyla huzurlu bir gelecek temennisi olan herkesin yararlanabileceği bu fonlar, Vakıf Emeklilik güvencesi ile bereket dolu bir hayat vaad ediyor. Faizsiz BES fonlarını tercih eden müşteriler Vakıf Emeklilik’in avantajlarla dolu Yaşam Kulüpleri’nden de faydalanıyor.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, günden güne büyüyen ve derinleşen Bireysel Emeklilik Sistemi’nde faizsiz katılım fonlarının büyüklüğünün umut verici seviyeye ulaştığını söyledi. Faizsiz katılım fonlarının 30 Nisan 2019 tarihi itibarı ile BES’te 13,55 milyar liraya, Otomatik BES’te ise 5,70 milyar liraya ulaştığını belirten Obalı, “Faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranı BES’te yüzde 13,6’dır. Otomatik BES’te faizsiz fonların oranı ise yüzde 63 olarak seyir etmektedir. Otomatik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep her geçen gün artırıyor” dedi.

Faize duyarlı müşterilerin sisteme girmesine öncülük ediyor

Vakıf Emeklilik’in “Faizsiz Finans” konusunda önemli adımlar attığını belirten Genel Müdür Obalı, birikimlerini “faizsiz” olarak değerlendirmek isteyenlere, “faizsiz sigortacılık” ilkelerine uygun enstrümanlardan oluşan emeklilik fon seçenekleri sunduklarını ifade etti. Ayrıca faize duyarlı müşterilerin de sisteme girmesine öncülük ettiklerini belirtti.

Vakıf Emeklilik’in faizsiz emeklilik yatırım fonları içeriğinde; Kira Sertifikası, Katılım Hesabı, Katılım Endeksleri’ne Dâhil Hisse Senetleri, Altın, Sukuk’un yanı sıra Girişim Sermayesi Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları gibi faizsiz yatırım araçlarının yer aldığını dile getiren Obalı, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, bireysel ve kurumsal olmak suretiyle 9 farklı emeklilik planı sunuyoruz. Vakıf Emeklilik olarak milli değerlerimizi ve köklü Vakıf kültürümüzü önemsiyor, bunlardan asla ödün vermiyoruz, bu sebeple hassasiyeti olan tüm müşterilerimiz ürünlerimizi güvenle tercih edebilir” dedi.

Vakıf Emeklilik’in faizsiz katılım fon performansı ile Bireysel Emeklilik sektöründe ilk sırada yer aldığını belirten Obalı, “30 Nisan 2019 itibariyle şirketimizin Faizsiz Katılım Fonlarının performans rakamlarına baktığımızda; toplam katılım fonları büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 883 milyon lira ve tüm BES katılım fonları içindeki payı yüzde 21,3 seviyesindedir” diye konuştu.

Başarı grafiğimiz sürekli yükselişte

Vakıf Emeklilik’in BES performansını da değerlendiren Obalı, şunları kaydetti: “Başarı grafiğimiz sürekli yükselişte. Şirketimizin toplam fon büyüklüğü 31.12.2017 tarihinden 3 Mayıs 2019 tarihine kadar 1,7 milyar lira artış ile 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Vakıf Emeklilik’in fon büyüklüğü pazar payı ise % 8 seviyesine yükseldi. Devlet Katkısı fon tutarında sektör, 31.12.2017’dan itibaren yüzde 15,4 büyürken Vakıf Emeklilik olarak yüzde 23,6’lük oranla sektörün üzerinde büyüdük. Katkı payı pazar payımız ise yüzde 7,83’e yükseldi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde toplam katılımcı sayımız ise 542 bine yaklaştı. Otomatik BES ile sisteme dâhil olan çalışanları da dâhil edersek toplam katılımcı sayımızın 1 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Katılımcı pazar payımızın Otomatik Katılım Sistemi ile birlikte yaklaşık yüzde 9 seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz.” Otomatik BES’te lider ve yenilikçi vizyonları ile hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Obalı, işverenlerin iş yükünü azaltmak, katılım süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla “Hızlı Otomatik BES”i hayata geçirdiklerini ve bu sayede firmaların Otomatik BES’e dijital ortamda hiç enerji harcamadan dahil olabileceklerini de sözlerine ekledi.

Kaza sigortası da var

Katılım sigortacılığında Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası ürünleri sunduklarını da vurgulayan Obalı, konuşmasına şöyle devam etti: “Kâr Paylaşımlı Finansman Güvence Sigortalarında; vefat ve depremli kaza sonucu tam ve daimi maluliyet teminatları ile müşterilerimizi beklenmedik durumlar karşısında güvence altına alıyoruz. Katılım Esaslı Uzun Süreli Ferdi Kaza Sigortalarında ise vefat, maluliyet ve tehlikeli hastalıklar Sigortası ürünümüz ile de müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.”

Katılım sigortacılığı ivme kazandı

Özgür Obalı, Türkiye’de son yıllarda katılım sigortacılığı uygulamalarının ivme kazandığını ifade etti. Katılım sigortacılığına uygun sundukları ürünler ile klasik sigortacılık ürünleri arasındaki önemli bir farkın katılım esaslı ürünlerde Vekil Model esaslarının uygulanması olduğunu söyleyen Özgür Obalı, “Vekil Model esaslarında belirtilen ve tarife teknik esasları çerçevesinde senede bir kez ilgili takvim yılı sonunda katılım sigortası faaliyetlerinin finansal sonuçları üzerinden yapılan hesaplamalara göre dağıtılabilir kâr payı tutarı hesaplanmaktadır. Katılım kâr payı almaya hak kazanan poliçelere esaslarda belirtilen kurallara göre katılım kâr payı dağıtımı yapılmaktadır” dedi.

Vakıf Emeklilik müşteri memnuniyetini tescilledi

Vakıf Emeklilik, dünyanın en saygın belgelendirme şirketlerinden biri olan Tüv-Süd denetimlerinden başarıyla geçerek ISO 18295, ISO 9001 ve ISO 10002 Kalite Yönetim Belgesi Sertifikaları’nı almaya hak kazandı. Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, yoğun bir hazırlık süreci yaşadıklarını belirterek “Tüv-Süd tarafından yapılan denetimlerde tüm ilgili süreçlerimiz irdelenmiş, tüm dokümantasyon değerlendirilmiş ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Kuruluşumuz her üç standartta da oldukça başarılı sonuçlar almıştır” dedi. Alınan ISO sertifikalarının müşteri memnuniyetinde önemli bir artışa vesile olacağına değinen Sinan “Vakıf Emeklilik olarak müşteri ihtiyaçlarına eksiksiz ve zamanında karşılık vermemize olanak sağlayan çağın teknolojik ve yönetsel gereksinimlerine odaklanıyor ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.