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Avans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, tabancayla ateş açtı

Kocaeli'dekş Körfez Belediyesi'nde avans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, kurusıkı silahla havaya ateş açtı.

04 Aralık 2018 Salı 11:56
Avans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, tabancayla ateş açtı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, belediye binasına kurusıkıyla giren belediye çalışanı İbrahim Ç., Başkan İsmail Baran ile görüşmek istedi. Başkanın yerinde olmadığını öğrenen ve avans talebi kabul edilmeyen İbrahim Ç., kurusıkıyla havaya ateş etti. Polis ekipleri, İbrahim Ç.'yi gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde, Körfez Belediyesi'nde meydana geldi. Binanın arka kapısından içeri giren ulaşım birimi çalışanı İbrahim Ç., başkanlık makamına gitti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile görüşmek isteyen İbrahim Ç., başkanın yerinde olmadığını öğrendi. İbrahim Ç., daha sonra ilgili birime gidip, avans talebinde bulundu. Bu talebi kabul edilmeyen İbrahim Ç., 3'üncü katta kurusıkıyla havaya 1 el ateş etti. Belediye çalışanları, panik yaşarken, polise haber verildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, hemen binaya girerek, İbrahim Ç.,'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan İbrahim Ç.'nin, birçok kez belediyeden avans aldığı ve borcunu ödemediği öğrenildi. İbrahim Ç., Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:56
  1. Kocaeli
  2. Körfez Belediyesi
  3. Avans

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