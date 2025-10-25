  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Ava giderken avlandı
Yerel

Ava giderken avlandı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Ava giderken avlandı

Uşak, Ulubey'de avlanmak için gittiği bölgede dengesini kaybedip dere yatağına düşen şahıs yaralandı.

Olay Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte avlanan M.Ç. (34), bastığı kayadan dengesini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Arkadaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu M.Ç. bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerince M.Ç. önce Ulubey Devlet Hastanesi’ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23