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Gündem Av yasağı kalktı! İlk mezat böyle yapıldı
Gündem

Av yasağı kalktı! İlk mezat böyle yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 06:28:00 -
Av yasağı kalktı! İlk mezat böyle yapıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde av yasağının kalkmasının ardından sezonun ilk balıkları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne getirilerek satıldı.

Bandırma’da, 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte sabahın ilk saatlerinde yeni balık sezonun ilk balıkları sahiplerini buldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde sabahın ilk ışıklarında gerçekleştirilen mezat programına; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Kasalarla hale getirilen balıklar, mezat usulü satışa çıkartıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bir gelenek haline gelen ilk düdüğü çalması ile mezat başladı. Sezonun ilk taze balıklarını almak isteyenler mezata katıldı. Programın devamında balık sezonunun hayırlı geçmesi için dualar edildi. Av sezonunun ilk gününde denizden en çok çıkan balık sardalya oldu. İlk mezatta sardalyanın kasası bin liradan satıldı.

 

“Ekmeğini denizden kazanan tüm balıkçılarımızla bir olduk”

Yeni sezonun bol bereketli olmasını dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptığı konuşmada, “Bandırma Balık Hali’nde balıkçılarımızla hep birlikte 'Vira Bismillah' dedik. Ekmeğini denizden kazanan tüm balıkçılarımızla bir olduk. İnşallah bol balıklı bütün memleketin ihtiyaçlarını karşılayacak bir sezon olur. Bütün balıkçılarımıza kazasız belasız hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” dedi.

 

“Yakın Mutfak adı altında kendi mutfağımızı oluşturuyoruz.”

Balıkesir ile çapında faaliyete geçecek esnaf lokantalarının müjdesini vererek konuşmasında devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’in ilçelerinin tamamında Yakın Mutfak adı altında kendi mutfağımızı oluşturuyoruz. Yakın Mutfak’ta 5 kap yemek 50 lira olacak. Bugün burada esnafımızın ekmeğinin bereketini arttırmak için geldik. Kent lokantalarımızda bu balıkları da kullanacağız” ifadesinde bulundu.

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