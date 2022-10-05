Av tüfeğine sağlık raporu vermek istemeyen aile hekimleri, genelgeyi Danıştay’a taşıdı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Son zamanlarda artan şiddet olaylarında, Aile Hekimleri tarafından verilen sağlık raporu ile yivsiz av tüfeği alanlar tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi için Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUAHED) harekete geçerek konuyu yargıya taşıdı.

CİMER’e başvurarak sorunun çözülmesini isteyen ŞUAHED, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın, “2013/20 Sayılı Silah Ruhsat İşlemleri Birleştirilmiş Genelgesi’nin Yivsiz Silah İşlemleri İkinci Bölüm 9’uncu maddesinde; Yivsiz tüfek ruhsatı alacak şahısların, aile hekimliği veya aile sağlığı merkezinden silah taşımasına engel halinin bulunmadığını gösteren sağlık raporu getirmesi halinde yivsiz tüfek ruhsatı düzenlenebilecektir” ifadelerinin kullanıldığı genelge ile karşılaştılar.

Kurul raporu olmadan kimseye silah verilmesin

Bunun üzerine genelgenin iptal edilerek, av tüfeği almak isteyenlerin konusunda uzman olan, psikiyatri ve nöroloji poliklinikleri tarafından uygun görülen raporlarla verilmesi için sorunu Danıştay’a açılan dava dosyasına aktardılar.

Şiddet olaylarında kullanılan bu tür yivsiz silahların uzmanlar veya kurul raporlarıyla verilmesi gerektiğini dile getiren Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Aile Hekimlerinin en çok sıkıntı duyduğu, problem yaşadığı rapor konularıdır. Bunların başında da yivsiz av tüfeği alımındaki sağlık raporu geliyor. Sürekli Aile hekimleri ile ilgili kurumlar arasında sorun yaşanıyor. Yaşanan şiddet olaylarında ve intihar olaylarında yivsiz av tüfeği kullanılması hem Sağlık Bakanlığı’nın dikkatini çekti hem de bu konuda artık bir uzman elinin devreye girmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Çünkü silah alacak kişilerin intihara ve şiddete meyilli olmaması çok önemli. Yivsiz av silahını normal silahmış gibi kullanıyorlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir çok kavgada bu silah kullanılıyor. Raporların artık bir imza gibi görülmeyip uzmanlarca detaylı incelemelerden geçirilerek verilmesi gerekir. Bunun için belirli merkezlerin oluşturulması veya eskisi gibi bir kurula girilerek bu izinlerin alınması gerekiyor. Bu sorunun kökten çözülmesi için bu davayı açtık” dedi.