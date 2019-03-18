0553 313 94 23

Av. Şeyma Döğücü’den 18 Mart’ta anlamlı ziyaret

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:13
Av. Şeyma Döğücü’den 18 Mart’ta anlamlı ziyaret

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de yapılan 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı’nı ziyaret etti. Çanakkale Zaferi’nde yaşanılan kahramanlıkların minyatür haline getirildiği panoramayı gezen Döğücü, 104 yıl önce yaşananları adeta bir kez daha hissetti.



AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı’nı ziyaret etti. Bir asır önce Çanakkale’de yaşanan destanın minyatür haline getirildiği panoramayı gezen Döğücü, o günlerde yaşananları bir kez daha deneyimledi.



Av. Döğücü, ayrıca panoramada gelen ilkokul öğrencileriyle de selamlaşıp, minik çocuklara Çanakkale’de yaşanan zaferi anlattı. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Döğücü’ye panorama ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta eşlik etti. İkili birlikte öğrencilerle Çanakkale Müzesi’ni de gezdi. Usta ve Döğücü, hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdıktan sonra seçim programları nedeniyle panoramadan ayrıldı.



‘Rabbim bu millete bir daha Kurtuluş Savaşı mücadelesi yaşatmasın, diye büyük bir azimle çalışıyoruz’


Sancaktepe Belediyesinin yaptığı bu müzede tarihi yeniden yaşama fırsatı bulduklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümündeyiz. Sancaktepe Belediyesinin yapmış olduğu bu panoramik müzede tarihi yeniden yaşama ve hissetme fırsatı bulduk. 104 yıl önce atalarımızın şehit düştüğü o topraklardan bugüne baktığımızda vatanımız, bayrağımız, ezanımız dimdik ayaktayız. Rabbim bu millete bir daha Kurtuluş Savaşı mücadelesi yaşatmasın diye büyük bir azimle çalışıyoruz. Başkan adayımız Şeyma Hanım, Sancaktepe’yi daha da ileri götürecektir. Kadının gücünü, kadının elinin değdiği her noktadaki ince zarafeti de ekleyerek daha güzel hizmetlere yol açacak diye düşünüyoruz. 18 Mart vesilesiyle tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Rabbim milletimize sabırlar versin ve birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin.“ diye konuştu.



Ülkemizin kıymetini bilmemiz için 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı gibi eserlerin önemli olduğunu ifade eden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Döğücü, “Bugün 18 Mart. Bizde Sancaktepe Belediyesinin yapmış olduğu Çanakkale Panorama Müzesi’nde adeta o günlere içinde yaşayarak hissettik. Bugün yaşadığımız ülkemizin bu güzelliklerinin kıymetini bilmemiz için bunlar önemli çalışmalar. Bizden şehitlerimize gönülden minnet duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve teröristler, Türk analarından korksun"
    1. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    2. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    3. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    4. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    5. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    6. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    7. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    8. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    9. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    10. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    11. İstanbul TOKİ fiyatları ne kadar?..
    12. Şırnak merkezli terör operasyonu
    13. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    14. Kına gecesi pusu kurup 3 kişiyi..
    15. Samsun’da cinsel içerikli kaçak ürünle..
    16. Mozambik Devlet Başkanı: “Kasırgada..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. Afrika'da sıtmaya yakalanan baba öldü,..
    19. Samsun’da konut satışları
    20. FETÖ destekli Akşener’den Erdoğan’a..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun