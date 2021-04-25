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Eğitim AUZEF’te kayıt sildirme olur mu? AUZEF kayıt silme nasıl yapılır?
Eğitim

AUZEF’te kayıt sildirme olur mu? AUZEF kayıt silme nasıl yapılır?

AUZEF kaydımı nasıl sildirebilirim? AUZEF kaydımı sildirdim ancak kaydımı tekrar açtırmak istiyorum ne yapabilirim? AUZEF kayıt sildirme dilekçemi gönderdim sonucunu nasıl öğrenebilirim? AUZEF kaydımı sildirdim ayrılma belgesi alabilir miyim? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:24:00 -
AUZEF’te kayıt sildirme olur mu? AUZEF kayıt silme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt silme nasıl yapılır? Kayıt sildirme başvurusu, herhangi bir sebeple fakültemizdeki öğrenimine son vermek isteyen öğrencilerimize yönelik hazırlanmıştır. Kayıt silme başvurusu geri döndürülemez bir işlem olduğu için başvuru yapmadan önce dikkatli karar verilmelidir. İlgili birim, dilekçenizdeki talebi değerlendirecek ve sonuç, size dilekçenizde belirtmiş olduğunuz GSM numaranıza SMS olarak bildirilecektir.

AUZEF kayıt silmek için ne yapılmalıdır?

Kayıt sildirme talebinde bulunabilmek için AKSİS otomasyon sistemine (aksis.istanbul.edu.tr) giriş yapılır. AUZEF OBS kısmından Öğrenim Bilgileri başlığı altındaki Talep İşlemleri menüsü tıklanır. Açılan sayfada Başvuru Türü bölümünden Kayıt Silme, Karar Grup bölümünden ise Kayıt Silme (Kendi İsteği ile) seçeneği işaretlenir. Eğitim bilgisi bölümünde kayıt sildirmek istenen bölüm seçilir. Talep nedeni bölümünde kayıt sildirme sebebi kısaca açıklanır. Doküman ekle bölümüne kayıt sildirme dilekçesi imzalı olarak yüklenir. Kaydet butonuna tıklanarak başvuru işlemi tamamlanır.

AUZEF Kaydımı sildirdim ancak kaydımı tekrar açtırmak istiyorum ne yapabilirim?

AUZEF kayıt sildirme işlemi geri alınmamaktadır. Kayıt silme başvurusu geri döndürülemez bir işlem olduğu için başvuru yapmadan önce dikkatli karar verilmelidir.

AUZEF kayıt sildirme dilekçemi gönderdim sonucunu nasıl öğrenebilirim?

İlgili birim, dilekçenizi değerlendirecek ve sonuç dilekçenizde belirtmiş olduğunuz GSM numaranıza SMS olarak bildirilecektir.

AUZEF kaydımı sildirdim ayrılma belgesi alabilir miyim?

AUZEF kaydını sildiren öğrencilere kayıt sildirdi belgesi E-mail yoluyla e imzalı olarak gönderilir.

AUZEF kaydımı dondurabilir miyim? AUZEF kayıt dondurma nasıl yapılır?
AUZEF kaydımı dondurabilir miyim? AUZEF kayıt dondurma nasıl yapılır?

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