AUZEF yaz okulu açılacak mı? AUZEF yaz okulu var mı?
AUZEF yaz okulu 2021 | Eğitim hayatlarını AUZEF’te sürdürenler 2021’de yaz okulu açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, AUZEF’te bu sene yaz okulu açılacak mı? AUZEF öğrencisi farklı bir üniversite yaz okuluna katılabilir mi?
AUZEF öğrencileri, Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi’nde olduğu gibi yaz okulu uygulamasının olup olmadığını merak ediyor. Peki, AUZEF yaz okulu ne zaman başlayacak? AUZEF yaz okulu başvuruları nereden nasıl alınıyor?
AUZEF yaz okulu açılacak mı? AUZEF yaz okulu var mı?
AUZEF öğrencileri yaz okulu uygulamasının bulunup bulunmadığını araştırıyor. AUZEF’ te yaz okulu uygulaması bulunmuyor. Öğrencilerin yaz okulu olan üniversitelerden derslerini almak istemeleri durumunda fakülteye dilekçe ve ders içerikleri ile başvurmaları gerekiyor.
AUZEF nedir?
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.
AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 31’i Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.
AUZEF bölümleri 2021 | AUZEF programları
LİSANS PROGRAMLARI
- COĞRAFYA
- ÇOCUK GELİŞİMİ
- EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ)
- FELSEFE
- İKTİSAT
- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
- İŞLETME
- REKREASYON (YENİ)
- SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
- SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
- SOSYOLOJİ
- TARİH
- ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
- ADALET
- ÇOCUK GELİŞİMİ
- HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
- KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
- LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
- PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
- SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
- SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
- SOSYAL HİZMETLER
- TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
- YAŞLI BAKIMI
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
- ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
- HEMŞİRELİK
- SAĞLIK YÖNETİMİ
- SOSYAL HİZMET