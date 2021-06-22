AUZEF öğrencileri, Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi’nde olduğu gibi yaz okulu uygulamasının olup olmadığını merak ediyor. Peki, AUZEF yaz okulu ne zaman başlayacak? AUZEF yaz okulu başvuruları nereden nasıl alınıyor?

AUZEF yaz okulu açılacak mı? AUZEF yaz okulu var mı?

AUZEF öğrencileri yaz okulu uygulamasının bulunup bulunmadığını araştırıyor. AUZEF’ te yaz okulu uygulaması bulunmuyor. Öğrencilerin yaz okulu olan üniversitelerden derslerini almak istemeleri durumunda fakülteye dilekçe ve ders içerikleri ile başvurmaları gerekiyor.

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AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 31’i Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF bölümleri 2021 | AUZEF programları

LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ)

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET

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