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Eğitim

AUZEF psikoloji var mı? | AUZEF psikoloji kayıt

AUZEF yeni bölümler 2020 | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne yeni bölümler dahil edildi. AUZF’ten yapılan açıklamanın ardından milyonlarca öğrenci açılan yeni bölüm kararına tepki gösterdi. Pek çok kişi “AUZEF hangi bölümler var?” , “AUZEF psikoloji bölümü var mı?” , “AUZEF psikoloji başvuru şartları” , “Kimler AUZEF psikoloji bölüne kayıt olabilir?” , “AUZEF bölümleri 2020” konularını araştırıyor. İşte, AUZEF kayıt detayları…

Yeniakit Publisher
2020-07-14 08:42:00 -
AUZEF psikoloji var mı? | AUZEF psikoloji kayıt

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) uzaktan eğitim hayatlarını sürdürmek için son derece önemli. AUZEF 2020-2021 öncesinde programına yeni bölümler ekledi. İşte, detaylar.

AUZEF psikoloji var mı?

AUZEF’ten yapılan açıklamada bu sene ilk kez psikoloji programın açılacağı duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla ilk defa öğrenci alacak yeni açıköğretim programlarımız;

Lisans Programları

Psikoloji

Spor Bilimleri

Rekreasyon

Ön Lisans Programları

Spor Yönetimi

Marka İletişimi

Grafik Tasarımı

AUZEF psikoloji kayıt

AUZEF’in yeni bölümleri arasında en çok tartışılanı psikoloji oldu. Milyonlarca kişi uzaktan eğitimde psikoloji bölümünün olmasının uygun olmadığını savundu. Kayıt işlemleri YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.

AUZEF PROGRAMLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF ikinci üniversite kayıtlarının ise eylül ayında başlaması bekleniyor.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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