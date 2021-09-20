İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin pek çoğu kimlik kartlarının nasıl nereden teslim edileceğini araştırmaya başladı. AUZEF kimlik kartı almak için nereye başvuru yapılır?

Auzef Öğrenci kimlik kartları ne zaman teslim edilecek?

AUZEF öğrenci kimlik kartları; kesin kayıt işleminin ardından öğrencilerin AKSİS'te bulunan güncel adreslerine PT kargo ile gönderiliyor.

Öğrenci kimlik kartı kargoya verildikten sonra öğrencilere SMS olarak kargo takip numarası gönderiliyor. Öğrenci kimlik kartı yalnızca öğrencinin kendisine teslim ediliyor. Bu sebeple kargo teslim gününde adresinizde bulunmanız son derece önemli. Kimlik kartları fakültede dağıtılmıyor.

Öğrencilerin, okul tarafından gönderilen kargoyu beklemesi gerekiyor. Ancak öncesi yıllarda kimlik kartını almayanlar fakültede bulunan öğrenci işlerine başvurup, kartlarını teslim alabilirler.

AUZEF Öğrenci kimlik kartı fotoğrafı değişiyor mu?

AUZEF öğrenci kimlik kartlarına AKSİS sisteminde yer alan fotoğrafınız basılıyor. Bu sebeple fotoğraflarınızın güncel ve vesikalık formatta olması gerekiyor. Fotoğraflar vesikalık formatta olmazsa kimlik basım işlemi gerçekleştirilemiyor.