AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyet sınav başvurusu başladı mı, ne zaman başlacak?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı he eğitim öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılır. AUZEF mezuniyet üç ders sınavı başvurusuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Peki AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman olacak?

AUZEF mezuniyet üç ders sınav tarihi açıklandı. Buna göre, AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavına kimler başvurabilir?

AUZEF mezuniyet üç ders sınavına, mezuniyet şartlarını sağlayan ancak en fazla 3 dersten başarısız durumda olan öğrenciler başvurabilmeke. mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dnemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. Üç ders sınavına girilebilmesi için sınavın yapıldığı ilgili eğitim öğretim yılı içindeki dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş olması gerekir.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavına başka hangi koşulları sağlayanlar girebilir?

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan ortalamayı sağlayamayan öğrenciler en fazla üç tane DC, DD harf notu olan derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

Hiç almadığım bir dersin üç ders sınavına girebilir miyim?

Daha önce alınmamamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.

AUZEF mezuniyete üç ders sınavına katılmayanlar için mazeret sınavı olacak mı?

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

AUZEF mezuniyete üç ders sınavında ders geçme notu kaçtır?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başarı notu, mutlak değerlenirme sistemine göre hesaplanır, değerlendiremde ara sınav, yıl sonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz. Geme notu mutlak değerlendirme arlıklarına göre 50’dir.