AUZEF kaydımı kaç dönem dondurabilirim? Dondurulan AUZEF kayıt tekrar açılır mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt dondurmak mümkün. AUZEF kaydı dondurmak işlemleri için ayrıntılı bilgiye auzef.istanbul.edu.tr adresinden "Kayıtlı Öğrenciler" "Kayıt Dondurma" alanından ulaşabilirsiniz.

AUZEF kaydımı kaç dönem dondurabilirim?

Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir. Kayıt dondurulduğunda, öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez, öğrenci izinli sayılır, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Kayıt dondurma süresi sona erdiğinde, öğrenci kaldığı yerden eğitim ve öğretimine devam eder.Kayıt dondurma işlemi, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında en az bir, en fazla iki yarıyıl için talep edilebilir. Örneğin 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında kayıt dondurmak için talep oluşturan öğrenciler sadece güz dönemi için 1 dönemlik ya da güz + bahar dönemi olarak 2 dönemlik kayıt dondurma talep edebilirler.Bahar döneminde talep oluşturacak öğrenciler sadece bahar dönemini dondurmak için talepte bulunabilirler. Bir sonraki güz dönemi için kayıt dondurmak isteyenler 2020-2021 güz dönemi için yeni eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme tarihleri içerisinde yeni bir talepte bulunmalıdır.

AUZEF kaydımı dondurmuştum, tekrar nasıl açtırabilirim?

AUZEF kayıt dondurma işlemi, talep edilen sürenin sonunda otomatik olarak bitecektir. Yeni dönemde kayıt açtırmak için öğrencimizin talep oluşturmasına gerek yoktur.

AUZEF kaydımı en fazla kaç dönem dondurabilirim?

Kayıt dondurma süresi eğitim sürenizin yarısı kadardır. Örneğin 4 yıllık lisans programları için 2 yıl (4 dönem), 2 yıllık önlisans programları için 1yıl (2 dönem) dir.

AUZEF kayıt dondurma talebimi ne zaman oluşturabilirim?

Kayıt dondurma talepleri dönem başı kayıt yenileme tarih aralıklarında alınır.