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Eğitim AUZEF harf notları belli oldu mu? AUZEF harf notu sorgulama
Eğitim

AUZEF harf notları belli oldu mu? AUZEF harf notu sorgulama

AUZEF harf notları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AUZEF harf notları merak ediliyor. Peki, 2021 İÜ AUZEF harf notları nedir ve nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:22:00 -
AUZEF harf notları belli oldu mu? AUZEF harf notu sorgulama

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021? sorusu yanıt buldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 2-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen online sınavların sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Final sonuçlarının ardından ise bugün harf notları belli oldu.

AUZEF harf notları nasıl öğrenilir?

Öğrenciler 2021 güz dönemi sınav sonuçlarına göre harf notları bir üst dönemden ders alacaklar için önem taşıyor.

AUZEF Dönem Sonu Ders Notlarının Ortalamaları (Harf Notları) belli oldu. İşlem adımları için; Aksis http://aksis.istanbul.edu.tr , OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi), Öğrenim Bilgileri sürecini geçtikten sonra Sınav Sonuçları ve Notlarını http://obs.istanbul.edu.tr/OgrenimBilgileri/SinavSonuclariVeNotlar/ linkinden kontrol edebilirsiniz.

AUZEF HARF NOTU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul Üniversitesi not sisteminde AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notları kullanılmaktadır. Her harf notuna karşılık gelen bir katsayı vardır. Öğrenciler harf notuna bakarak dersten başarılı olup olmadıklarını öğreniyorlar.

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