AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak 2021 2022? AUZEF güz bahar dönemi sınav tarihleri

AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri ne zaman? 2021 AUZEF güz ara sınavı ne zaman? AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. AUZEF ara sınav tarihinin yanında 2021 2022 AUZEF güz yarıyıl ara sınav merkezi tarihleri de merak ediliyordu. AUZEF sınav merkezi tercihi nereden yapılır? İstanbul üniversitesi AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki AUZEF güz yarıyıl sınavı merkez tercihleri nasıl yapılacak? AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır? AUZEF güz, bahar dönemi sınavları ne zaman?

AUZEF sınav merkezi tercihleri nereden nasıl yapılır? Sınav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihler arasında yapılır. Öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için;

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

-1. Aşamada Kişisel Bilgiler Onaylanır.

-2. Aşamada öğrencinin varsa engel durumu bildirilir. Engel durumu yoksa "Engelsiz" seçeneği seçilir.

-3. Aşamada sınava girilmek istenen sınav merkezi seçilir ve HES kodu girilir.

AUZEF sınavı nasıl yapılacak, sınavda nelere dikkat edilmeli?

Açık öğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

AUZEF sınavı nasıl yapılır?

AUZEF sınavı nasıl yapılır? Sınavlar, her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı (bitirme sınavının telafisi) olmak üzere yüz yüze gözetimli olarak yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. AUZEF tarafından gerçekleştirilen sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli test tipinin dışında Klasik veya Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.

AUZEF sınav takvimi ne zaman açıklanır?

Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zaman nasıl yapılır?

Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.

AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri 2022

AUZEF ara dönem (Vize) Sınavları ne zaman? 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) sınavları ne zaman? 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF mezuniyete Üç Ders Sınavı ne zaman? 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.