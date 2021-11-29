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Eğitim AUZEF final sınavları 2021 ne zaman? 2021 AUZEF final sınav tarihi
Eğitim

AUZEF final sınavları 2021 ne zaman? 2021 AUZEF final sınav tarihi

AUZEF finalleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF final sınav tarihi belli mi? AUZEF finalleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 11:25:00 -
AUZEF final sınavları 2021 ne zaman? 2021 AUZEF final sınav tarihi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde vize sınavlarını tamamladı. Yıl sonu yaklaşılırken AUZEF finallerinin ne zaman yapılacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki, AUZEF finalleri ne zaman?

AUZEF final sınavları 2021 ne zaman? 2021 AUZEF final sınav tarihi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. AUZEF sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ara sınav itirazları nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez." İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık- kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

AUZEF final sınavları merkez tercihleri ne zaman?

Güz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihleri 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapıldı. Sınav merkezi bilgilerini değiştirmek istemeyen öğrencilerin tercih yapmasına gerek yoktur. Tercih yapılmaması durumunda vize sınav merkezi tercih bilgileri, bitirme (final) sınavı için geçerli olacaktır.

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