  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AUZEF ders almı nasıl yapılır? AUZEF ders seçimi ne zaman yapılır?
Eğitim

AUZEF ders almı nasıl yapılır? AUZEF ders seçimi ne zaman yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları korona salgını nedeniyle 24 Nisan-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında online olarak yapılmakta. Üniversite eğitimini AUZEF’te tamamlamak isteyenler AUZEF ders seçimi ne zaman, AUZEF ders seçimleri ne zaman yapılır? AUZEF ders seçimi nasıl yapılır? sorularını sormakta. İşte AUZEF ders seçimi ve AUZEF ders alma haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 14:53:00 -
AUZEF ders almı nasıl yapılır? AUZEF ders seçimi ne zaman yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan 2021 Cumartesi günü ile 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü arasında yapılacak. Her ders için sınav takviminden bir gün belirlendi. Belirtilen günde esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek. 2020 - 2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavlarına ait soru itirazları sınavın son günü olan 05 Mayıs 2021, saat 23.59'a kadar alınacaktır. Bu tarih ve saatten sonra gelen itirazlar kabul edilmeyecektir.

AUZEF ders seçimi ne zaman yapılır?

AUZEF ders alma, AUZEF ders seçimi işlemi nasıl yapılır? AUZEF’te ilgili dönemin ücretini yatırmış kaydını yenilemek isteyen ya da yeni kayıt olmuş öğrencilerin ders seçimleri fakülte (AUZEF) tarafından seçilmektedir. Üstten ders seçebilecek öğrenciler, üst dönem derslerini kendileri seçecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki yükseliş 480 bandına yaklaşırken yatırımcılar yeni haftada gidişatın nasıl olacağını merakla bekliyor.
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Söylenecek sözümüz çok ama faydası yok
Siyaset

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Söylenecek sözümüz çok ama faydası yok

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesi kullanmasına çok sert tepki gösterdi...
Biden'ın skandal açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu kayıplara karıştı!
Gündem

Biden'ın skandal açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu kayıplara karıştı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'Ermeni soykırımı' açıklamasından sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay