AUZEF ders almı nasıl yapılır? AUZEF ders seçimi ne zaman yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan 2021 Cumartesi günü ile 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü arasında yapılacak. Her ders için sınav takviminden bir gün belirlendi. Belirtilen günde esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek. 2020 - 2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavlarına ait soru itirazları sınavın son günü olan 05 Mayıs 2021, saat 23.59'a kadar alınacaktır. Bu tarih ve saatten sonra gelen itirazlar kabul edilmeyecektir.

AUZEF ders seçimi ne zaman yapılır?

AUZEF ders alma, AUZEF ders seçimi işlemi nasıl yapılır? AUZEF’te ilgili dönemin ücretini yatırmış kaydını yenilemek isteyen ya da yeni kayıt olmuş öğrencilerin ders seçimleri fakülte (AUZEF) tarafından seçilmektedir. Üstten ders seçebilecek öğrenciler, üst dönem derslerini kendileri seçecektir.