AUZEF ara sınav sonuçları öğren | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde güz dönemi ara sınavlarına girdi. Ara sınavlara giren öğrencilerin merakla beklediği sonuçlara ilişkin açıklama geldi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu nereden öğreniliyor?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. Sınava giren öğrencilerin gözleri kulakları ise sonuçlarda. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
AUZEF ara sınav sonuçları öğren | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?
AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği açıklama geldi. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ara sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şahin, paylaşımında, “Sevgili @acikveuzaktan öğrencilerimiz, Dekanlık olarak ara sınav (vize) sonuçlarınızın hayırlı olmasını dileriz” denildi.
AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
Öte yandan yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak.