  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AUZEF ara sınav sonuçları öğren | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AUZEF ara sınav sonuçları öğren | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde güz dönemi ara sınavlarına girdi. Ara sınavlara giren öğrencilerin merakla beklediği sonuçlara ilişkin açıklama geldi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu nereden öğreniliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 23:23:00 -
AUZEF ara sınav sonuçları öğren | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. Sınava giren öğrencilerin gözleri kulakları ise sonuçlarda. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF ara sınav sonuçları öğren | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?

AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği açıklama geldi. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ara sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şahin, paylaşımında, “Sevgili @acikveuzaktan öğrencilerimiz, Dekanlık olarak ara sınav (vize) sonuçlarınızın hayırlı olmasını dileriz” denildi.

AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Öte yandan yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan faiz açıklaması: Bu sefer uygulamada kararlıyız
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan faiz açıklaması: Bu sefer uygulamada kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, "Düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaş..
Gelecek Partisi, CHP’li yoldaşlarına… Ahmet Taşgetiren’i pazara yollayan soru
Siyaset

Gelecek Partisi, CHP’li yoldaşlarına… Ahmet Taşgetiren’i pazara yollayan soru

Karar’da köşe yazan Ahmet Taşgetiren, “BAE ile 15 Temmuz şehitleri konuşuldu mu?” başlıklı yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE pren..
Faiz üzerinden Türkiye'yi cezalandırmak isteyenlerin borazanlığı Milli gazeteye yakışıyor mu?
Medya

Faiz üzerinden Türkiye'yi cezalandırmak isteyenlerin borazanlığı Milli gazeteye yakışıyor mu?

Faizin haram oluşundan habersiz solcu Cumhuriyet ile aynı safı tutan Milli Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "faiz" üzerinden hed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay