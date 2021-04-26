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Eğitim AUZEF alttan ders alma nasıl olur? AUZEF üstten ders alabilir miyim?
Eğitim

AUZEF alttan ders alma nasıl olur? AUZEF üstten ders alabilir miyim?

Hangi koşullarda alt dönemden ders almam gerekir? AUZEF alttan ders alma nasıl yapılır? AUZEF bir dönemde kaç kredi alınabilir? AUZEF ders alma nasıl yapılır? İşte AUZEF alttan ders alma şartları ile AUZEF üstten ders alma şartları.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:53:00 - 2021-04-26 16:53:56
AUZEF alttan ders alma nasıl olur? AUZEF üstten ders alabilir miyim?

AUZEF'te öğrenciler, kalmış oldukları FF derslerini ve koşullu geçmiş oldukları DC – DD harf notlu derslerini notlarını yükseltmek için alabilirler, bunun dışındaki durumlar için öğrenciler başarılı oldukları dersleri not yükseltmek için bile olsa alttan alamazlar.

AUZEF üstten ders alabilir miyim, üstten ders alma koşulları nelerdir?

AUZEF' te aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler üstten ders alabilmektedir

1- Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de

alabilir.

2- Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

3- Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

4- Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz

AUZEF muaf olduğum dersler not ortalamamı(AGNO) etkiler mi? Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.

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