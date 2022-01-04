  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AUZEF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri! AUZEF ders seçimi, üsten ders alma tarihler ne zaman?
Eğitim

AUZEF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri! AUZEF ders seçimi, üsten ders alma tarihler ne zaman?

AUZEF güncel bahar dönemi 2022 akademik takvimi yayınlandı. AUZEF 2022 bahar dönemi sınavları ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi kayıt yenileme tarihi ile AUZEF ders seçim işlemleri ile ders ekle sil tarihleri ne de AUZEF telafi sınavı 2022 ne zaman? AUZEF bahar dönemi 2022 ara sınavı ne zaman? AUZEF bahar dönemi telafi sınavı 2022 ne zaman? AUZEF üç ders sınavı 2022 ne zaman? İşte 2022 AUZEF bahar dönemi akademik takvimi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:16:00 - 2022-01-04 12:20:24
AUZEF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri! AUZEF ders seçimi, üsten ders alma tarihler ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. AUZEF sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenilebilmekte. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları ise 18-19 Aralık tarihlerinde yapıldı. 2022 AUZEF bahar dönemi sınav takvimi de merak ediliyor.

AUZEF telafi sınavı 2022 ne zaman?

2022 AUZEF yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF bahar dönemi 2022 ara sınavı ne zaman?

2022 AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavı 2022 ne zaman?

2022 AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı 2022 ne zaman?

2022 AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

AUZEF güncel bahar dönemi 2022 akademik takvimi

2022 AUZEF Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı  28 Şubat 2022

AUZEF 2022 Kayıt Yenileme Tarihleri 14 - 18 Şubat 2022

2022 AUZEF Ders Seçim İşlemleri Tarihleri 21 Şubat - 25 Şubat 2022

2022 AUZEF Ders Ekle-Sil Tarihleri  28 Şubat - 04 Mart 2022

2022 AUZEF Üstten Ders Alma Tarihleri 28 Şubat - 04 Mart 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay