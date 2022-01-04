AUZEF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri! AUZEF ders seçimi, üsten ders alma tarihler ne zaman?
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. AUZEF sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenilebilmekte. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları ise 18-19 Aralık tarihlerinde yapıldı. 2022 AUZEF bahar dönemi sınav takvimi de merak ediliyor.
AUZEF telafi sınavı 2022 ne zaman?
2022 AUZEF yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF bahar dönemi 2022 ara sınavı ne zaman?
2022 AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavı 2022 ne zaman?
2022 AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı 2022 ne zaman?
2022 AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
AUZEF güncel bahar dönemi 2022 akademik takvimi
2022 AUZEF Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı 28 Şubat 2022
AUZEF 2022 Kayıt Yenileme Tarihleri 14 - 18 Şubat 2022
2022 AUZEF Ders Seçim İşlemleri Tarihleri 21 Şubat - 25 Şubat 2022
2022 AUZEF Ders Ekle-Sil Tarihleri 28 Şubat - 04 Mart 2022
2022 AUZEF Üstten Ders Alma Tarihleri 28 Şubat - 04 Mart