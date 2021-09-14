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Ekonomi Autoshow 2021 Mobility ilk kez dijitalde kapılarını açtı
Ekonomi

Autoshow 2021 Mobility ilk kez dijitalde kapılarını açtı

Autoshow 2021 Mobility Fuarı, bugünden itibaren otomotiv tutkunlarıyla dijital ortamda buluşuyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 08:59:00 -
Autoshow 2021 Mobility ilk kez dijitalde kapılarını açtı

Fuar, 26 Eylül’e kadar devam edecek. ODD tarafından “Mobilite” teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterları “www.odd.org.tr/autoshow2021” internet adresinden ücretsiz olarak inceleyebilecek. Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow’da destekçileriyle beraber 35 markanın 250’yi aşkın modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Autoshow’u çağın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte ederek, Türkiye’nin ilk dijital Autoshow’unu olarak “Mobilite” teması düzenlediklerini açıkladı.

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