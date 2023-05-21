AÜ’den enfeksiyona karşı “Aurocab”

Prof. Dr. Demet Karnak, bronkoskopi kabinini ilk olarak Kovid-19 salgınında virüsün hastalara ve doktorlara geçmesini önlemek amacıyla tasarladıklarını söyledi. Bronkoskopinin kamerayla akciğer ve solunum yollarının incelenmesi, kanamaların durdurulması, yabancı cisimlerin çıkartılması, biyopsi, akciğer tümörü bulunan hastalara stent takılması gibi birçok işlemi kapsadığını anlatan Karnak, tasarlanan kabinin, kabin kullanılmayan girişimsel işlemlere göre enfeksiyon bulaşma riskini ciddi oranda azalttığını vurguladı. Prof. Dr. Karnak, “Bronkoskopi kabini kullanılarak yapılan girişimsel işlemlerde virüs, bakteri, mantar gibi damlacıkların bulaş riskinin yüzde 70 oranında daha az olduğunu kanıtladık. Bu çalışmamız TÜBİTAK dergisinde de yayınlandı” ifadesini kullandı.