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Aktüel AÜ'de "Otizm Spektrum Bozukluğunda Güncel Gelişmeler" konulu sempozyum düzenlendi
Aktüel

AÜ'de "Otizm Spektrum Bozukluğunda Güncel Gelişmeler" konulu sempozyum düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:25:30 -
AÜ'de "Otizm Spektrum Bozukluğunda Güncel Gelişmeler" konulu sempozyum düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Otizm Spektrum Bozukluğunda Güncel Gelişmeler" adlı panelde engellilerin sorunları tartışıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen panelde, engellileri 365 gün hatırladıklarını ve bu konuda Türkiye'nin diğer ülkelere de örnek olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşadığı problemlerle ilgili sürekli çözüm arayışında olduklarına dikkati çeken Ünüvar, şunları kaydetti:

"Türkiye, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürdüğü çalışmalarla bu anlamda dünyada öncülük yapmaktadır. Bizler engeli olsa da olmasa da insanı Allah'ın emaneti olarak görürüz. Her birey özeldir."

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