Ramazan
9
Yeniakit Publisher
Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

Ramazan ayında sahur ve iftar dengesinde baş ağrısı olabilir. Uzmanlarda ciddi uyarılarda bulunarak önlem alınmasını istiyor.

#1
Foto - Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni bazı kişilerde baş ağrısını tetikleyebileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Uzar, bunun için yapılması gereken bazı önemli noktalara dikkat çekti.

#2
Foto - Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

Özellikle migren hastalarının Ramazan ayının ilk günlerinde daha sık ve şiddetli baş ağrısı yaşayabildiğini ancak bunun önlenmesinin de mümkün olabileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Uzar, "Ramazan ayında baş ağrısını azaltmak için beslenme ve sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor.

#3
Foto - Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

İftar ve sahurda protein içeren besinler tercih edilmeli. Katkı maddesi içeren gıdalardan uzak durulmalı. Daha önce baş ağrısını tetiklediği bilinen gıdalardan kaçınılmalı. İftar ile sahur arasında aralıklarla bol su tüketilmeli.

#4
Foto - Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

Bu yaklaşık 2 litre veya üzeri olmalıdır. Sahur öğünü atlanmamalı ve uyku düzeni korunmalı.

#5
Foto - Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

Baş ağrısını önlemek amacıyla sahurda ağrı kesici kullanımının yalnızca ilk günlerde sınırlı olarak düşünülebilir" dedi.

#6
Foto - Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

Ramazan ayında baş ağrısı atakları sıklaşan migren hastalarında koruyucu tedavilerin uygulanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Uzar, "Ayda 7-8 günden fazla baş ağrısı yaşayan migren hastalarında botulinum toksin uygulamaları veya migren aşısı olarak bilinen önleyici tedaviler baş ağrısı sıklığını azaltmada etkili olabilmektedir.

#7
Foto - Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

Ayrıca bazı hastalarda baş ve boyun bölgesindeki ağrılı noktalara yapılan lokal tedaviler ve destekleyici yöntemler de fayda sağlayabilir" diye konuştu.

#8
Foto - Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları

Prof. Dr. Ertuğrul Uzar, Ramazan ayında baş ağrısı yaşayan kişilerin yaşam tarzı düzenlemelerine dikkat etmeleri ve şikâyetlerin sıklaşması durumunda mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

