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Ekonomi ATÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

ATÜ öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre 45 öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 15:20:00 -
ATÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde 25.08.2021 tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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