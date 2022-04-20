Attila Szalai durumu nasıl? Attila Szalai sakatlığı ne?

Fenerbahçe'de Attila Szalai, Shakhtar Donetsk ile oynanan özel maçta sakatlık geçirdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 67. dakikada omzundan sakatlanarak sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı. Szalai yerine ise Fenerbahçe'de oyuna Çağtay Kurukalıp girdi. Attila Szalai'nin durumunun çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Attila Szalai kimdir?

Attila Szalai 20 Ocak 1998, Budapeşte doğumludur. Stoper mevkisinde Attila Szalai, Macar millî futbolcudur. Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Budapeşte'de doğan Attila Szalai, altyapı kariyerinde Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien'de top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II'de başlayan Szalai daha sonra Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı. Macaristan U-21 Millî Takımı'nda görev yaptığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Attila, Macaristan U-19 Millî Takımı formasını 13 maçta terletti. Macaristan U-16 Millî Takımı'nda ise 1 maçta görev aldı. 17 Ocak 2021 tarihinde 2 milyon avro karşılığında Apollon Lemesu takımından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Szalai, 41 numaralı formayı tercih etti. 15 Kasım 2019'da Uruguay ile oynanan dostluk maçında ilk kez Macaristan millî futbol takımı için forma giydi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, Almanya ve Portekiz'in bulunduğu F Grubu'nun tüm maçlarında ilk 11'de yer aldı.