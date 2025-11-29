ATSO, Şam'daki Fuarın Stratejik Ortağı Oldu

ATSO ile Yusufoğlu Uluslararası Organizasyon Arasında Şam 2026 Türk Gıda ve Tarım Ürünleri Fuarı Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk firmalarının Suriye pazarındaki varlığının güçlendirilmesi amacıyla Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Yusufoğlu Uluslararası Organizasyon Limited Şirketi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında ATSO, “Türk Gıda ve Tarım Ürünleri Fuarı–Şam / 2026 Resmî Stratejik Ortağı” oldu. ATSO adına protokolü Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Yusufoğlu Uluslararası Organizasyon adına ise Genel Müdür Hamza Yusufoğlu imzaladı.

İmza töreni, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten'in ev sahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törene; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, ATSO Yönetim Kurulu Başkan YardımcıSI Hayrettin Güzbey, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Mühsürler, İbrahim Sömer ve Mehmet Kumartaşlı, iş insanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile Yusufoğlu Uluslararası Organizasyon Genel Müdürü Hamza Yusufoğlu ve Alova Yusufoğlu katıldı.

Protokol çerçevesinde ATSO, üyelerine fuar duyuruları ve resmî belge desteği sağlayacak; Yusufoğlu Uluslararası Organizasyon ise organizasyonun tüm operasyonel süreçlerini üstlenerek ATSO’nun stratejik ortaklık statüsünü tüm mecralarda görünür kılacak.

5 Şubat 2026’da Şam Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar, Türk firmalarını Suriye’nin yeniden canlanan pazarındaki büyük alıcılar ve distribütörlerle buluşturacak; B2B görüşmelerle ticaret ortamı sağlanacak.