ATSO Başkanı Davut Çetin'den turizm sektörüne uyarı:

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sektöründe yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle yaşanan zorlu sürecin, fiyat indirimiyle aşılamayacağı uyarısında bulundu.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çetin başkanlığında turizm sektörünün temsilcileri video konferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Kovid-19 salgınının turizm sektörüne etkileri ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Burada konuşan Çetin, salgın sonrası döneme odaklanan turizm sektörü temsilcilerinden kayıpların telafisi için fiyatları aşağıya çekmemelerini istedi.

Bugüne kadar tecrübe edilmeyen bir sorunla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Çetin, salgından sadece Antalya'nın turizminin değil tüm dünyadaki destinasyonların etkilendiğini vurguladı.

Çetin, "Önümüzdeki süreçte bu musibeti avantaja çevirecek adımlar atmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de normalimiz mart öncesindeki gibi olmayacak. İnsanların algıları, sektörlerde iş yapma biçimleri değişime uğrayacak. Sektörümüzü, işletmelerimizi önümüzdeki yeni normale, rakiplerimize göre daha iyi hazırlayabilirsek bu süreçten orta ve uzun vadede fayda elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu süreci en az kayıpla atlatmak istediklerini bildiren Çetin, destek paketlerinin artırılması için çalışırken bir taraftan da süreç sonrası atılması gereken adımları tartıştıklarını kaydetti.

Antalya turizminde ana pazarı oluşturan Almanya ve Rusya'nın normalleşmesinin önemine dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Almanya'nın 15 Haziran'da, Rusya'nın 15 Temmuz'da uçuşları yeniden açacağı konuşuluyor. Ancak, bu takvimler henüz planlama aşamasında. Hastalığın hangi noktaya geleceği ve bu planların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Her işletmenin tüm ihtimallere göre kendisini hazırlaması gereken bir dönemdeyiz. Bu süreçte turizm sektörü fiyat rekabetine girmesin. Antalya olarak fiyatlarımızı bu dönemde korumalıyız. Turizmde, 'yılı kaybediyoruz' düşüncesiyle fiyatlarımızı aşağıya çekersek bunu önümüzdeki yıllarda yeniden eski seviyelerine çekmekte problemler yaşarız. Bu yılı kaybetmemek için önümüzdeki yılların gelirlerini aşağıya çekmeyelim."

Tedbirlerin uygulanmasını isteyen Çetin, normalleşme sürecine girilmesinin rehavete yol açmaması uyarısında bulundu.

Toplantıya katılan Denizbank ve Halkbank yetkilileri de üyeleri krediler hakkında bilgilendirdi.