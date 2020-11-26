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Ekonomi ATSO Başkanı Davut Çetin, turizm sektörünün taleplerini değerlendirdi
Ekonomi

ATSO Başkanı Davut Çetin, turizm sektörünün taleplerini değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:19:33 -
ATSO Başkanı Davut Çetin, turizm sektörünün taleplerini değerlendirdi

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın turizm sektörünün lokomotifi olduğunu ve salgından da en çok turizm sektörünün etkilendiğini belirtti.

Çetin, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri (AYGİD) Başkanı Zeki Özen ve beraberindeki heyetin ziyaretinde yaptığı konuşmada, restoran işletmecilerinin salgın sürecinde çeşitli sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Sektörün sıkıntılarını yakından bildiğini ve pandeminin en başından bu yana oda olarak çok yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Çetin, "Antalya, turizm sektörünün lokomotif olduğu ve şehirdeki neredeyse her sektörün doğrudan ya da dolaylı olarak turizmden beslendiği bir kent. Pandeminin de en çok etkilediği sektör turizm oldu. Bizim ekonomi yönetiminden isteğimiz Antalya'nın durumunun doğru algılanmasıdır. Bu konudaki taleplerimizi ilgili mercilere dosyalarla da ilettik, her platformda da taleplerimizi yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Desteklerin özellikle restoran, kafe, turizm acenteleri, taşımacılık firmaları ve otellere verilmesi gerektiğine değinen Çetin, istihdamın korunmasını arzuladıklarını vurguladı.

- Tüm personelin KÇÖ'den yararlanması istendi

AYGİD Başkanı Zeki Özen de Çetin'e, sektöre verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti. Salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntıları bir rapor haline getirdiklerini dile getiren Özen, raporu Çetin'e verdi.

En önemli taleplerinin SGK kaydı 30 günü geçen tüm personelin Kısa Çalışma Ödeneği'nden (KÇÖ) yararlanması olduğunu dile getiren Özen, "Hazirandan sonra işe aldığımız çalışanlarımız bu ödenekten yararlanamıyor. Eğer bu konuda talebimiz karşılanırsa çalışanlarımızın bu zor süreci geride bırakmaları sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Ayrıca işletmelerin bu dönemdeki en büyük problemlerinden birinin kira olduğu belirten Özen, bu dönemde kapalı olan işletmeler kira konusunda destek beklediklerini kaydetti.

Özen, salgın döneminde kapanan işletmelerin ayakta kalabilmesi için düşük faizli kredi talepleri olduğunu da belirtti.


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