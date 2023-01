Atom soğan: Sebebini öğrenince şok olacaksınız! Soğan ve sarımsağın faydaları: Vücudu baştan sona temizliyor!

21 günde vücudu baştan sona temizliyor!

Vücudunuzu baştan sona temizleyen bu kür, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığınızı da güçlendirecek. 25 çeşit flavonoid barındıran kür, hücre hasarını engelleyerek kansere karşı da koruyuculuk sağlayacak. İşte vücudu arındıran 21 günlük soğan sarımsak kürünün detayları.. ve tarifler...

Besinler vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bu kür 21 günde vücudunuzu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı savaş açıyor. Kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, eklem ağrıları, diyabet... Hepsiyle savaşıyor, soğan ve sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. 21 günlük kürle vücudunuzu tazelemek mümkün. Peki 21 günlük soğan sarımsak kürü nasıl hazırlanıyor? Soğan sarımsak kürü sağlığımıza ne gibi katkılarda bulunuyor. İşte Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudumuzu toksinlerden arındıran soğan sarımsak kürü...

Yemek kültürümüzde önemli yere sahip olan soğan ve sarımsak, hemen her öğünde yediklerimizin başında geliyor. İçine soğan girmeyen yemek ise neredeyse yok. Soğan ve sarımsak gerçekten de vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zengin. Sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor. Bu kadar besleyici bileşenin yanında, düşük kalorili olduklarından bu şifalı sebzeleri her gün yemeklerinize sınırsızca eklemenizde hiçbir sakınca olmadığını da hatırlatmalıyım.

KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER SAĞLIĞI DESTEKLER

Soğan ve sarımsağın en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri vücuttaki zehirli toksik maddeleri atmaya yardımcı olan antioksidan potansiyelidir. Bununla birlikte soğan ve sarımsaktaki yüksek düzeyde C vitamini bağışıklığı düzenler, kollajen yapımını ve doku tamirini artırır, demir emilimini sağlar.

Ayrıca soğan ve sarımsak birçok antioksidan flavonoidleri içerir, soğanda 25 çeşit flavonoid bulunur. Flavonoidler ve C vitamini hücre hasarına neden olan zararlı molekülleri tutar kanser, diyabet ve kalp hastalıklarının önüne set çeker. Kırmızı soğana rengini veren antosiyanin kalbin ve damarların koruyucusudur. Kapsamlı, çok sayıda katılımcıyı içeren bilimsel bir çalışmada antosiyaninden zengin besinleri tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 32 oranında azalttığı saptanmıştır.

BAĞIŞIKLIĞIN BİR NUMARALI DESTEKLEYİCİSİ

Amerika Kanser Araştırma Merkezi soğandaki fisetin ve kuersetin, sarımsaktaki allisin gibi fitokimyasalların immun sağlığı destekleklediğini ve DNA, hücre hasarı ve inflamasyonu önleyerek kanser gelişim riskini azalttığını bildiriyor.

Yapılan çalışmalar da çiğ ya da pişirilmiş sarımsak ve soğan tüketimi ile mide, bağırsak, prostat, gırtlak ve meme kanseri arasında ters orantı olduğu sonucunu gösteriyor. Bilimsel 26 çalışmayı içeren bir incelemede allium ailesinden gelen sebzeleri tüketen bireylerde mide kanseri riskinin yüzde 22 oranında azaldığı bildirilmiştir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINDA EN ETKİLİ BESİNLERDEN

Bu ikili bağırsak sağlığı için büyük önem taşır, müshil etkisi göstererek sindirimi kolaylaştırır ve prebiyotik içerikleri ile bağırsak sağlığına destek verir. 2018 yılında yayımlanan güncel bir bilimsel araştırmada bazı besinlerdeki prebiyotik lif içeriğinin bağırsak sağlığı üzerindeki etkinliğine bakıldı. Bu çalışmaya göre soğan, sarımsak yararlı bakteri sayısını artırmada birçok sebze, meyveden ve tam tahıllardan daha etkili.

SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Soğan ve sarımsak kürü oldukça kolay uygulanabilir. 21 gün boyunca yoğurt ile beraber yediğinizde eşsiz şifasından yararlanabileceğiniz bir kür. Bu kürün amacı karaciğeri tazelemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser yapan yabancı zararlı bileşiklerin detoksunu sağlamak. 1 kase en yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı ezip, 1/4 kuru soğanı rendeleyip içine az dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az çekilmiş tane karabiber koyup çırparak hazırlayın.

Bugün bu kür de atardamarları etkileyen hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ve ağrılı eklem hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılıyor. Bunun yanında allium ailesinin bir parçası olan yani kuru soğan ve sarımsakla aynı aileden gelen arpacık soğanı, Frenk soğanı ve pırasanın da mucizevi sağlık etkileriyle Ayurveda gibi alternatif terapi yöntemlerinin içerisinde tıbbi bir besin olarak kabul edildi.

Soğan ve sarımsakla yapılan rekorları kıran tarifler kürler

Atom Soğan Tarifi İçin Malzemeler

4 adet soğan

2 diş sarımsak

10 adet ciğer biberi (atom biber)

1 silme tatlı kaşığı kekik

1 silme tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım kahve fincanı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yoğurt için;

750 gr süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı ceviz

Atom Soğan Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanlarımızın kabuklarını soyup yarım ay şeklinde kalın bir biçimde doğrayalım.

Tavaya yağımızı koyup, soğanımızı ve 2 diş sarımsağımızı kısık ateşte güzelce kavuralım.

Soğanlarımızın kavrulmasına yakın atom biberlerimizi atıp 5 dakika o şekilde kavuralım.

Daha sonra tuz ve baharatları ekleyip 1-2 dakika kavuralım.

En son nar ekşisini suyla açtırıp soğana ekleyelim 5 dakika kadar pişirelim.

Diğer yandan sarımsaklarımızı rendeleyip yoğurt ve tuz ile sosumuzu hazırlayalım.

Uygun bir servis tabağına yoğurtlu sosu koyup üzerine soğanlarımızı ekleyelim.

Afiyet olsun.

Soğan sarımsak kürü

Soğan tam bir şifa kaynağı!

Sirkeli suda bekletilen soğan dört parçaya bölünür. Bir kabın içinde kaynatılan klorsuz suyun içerisine dörde bölünen soğan eklenir. Soğan ve Sarımsak kürü nasıl hazırlanır?

1 litre suyun içerisine yarım tatlı kaşığı karbonat, bir tutam kristal tuz, 1 adet büyük soğan 4'e bölünerek ve 1 diş sarımsak da küçük küçük kesilerek eklenir ve 1 gece bekletilir. Sabah uyanınca bu karışımdan 1 bardak içilir ve üstüne yeniden su ekleyerek sonraki güne kadar yeniden bekletilir

Soğan ve Sarımsak kürü nasıl uygulanır?

Hazırladığımız kürü fazla bekletmeden sivilce, akne ve siyah noktaların üzerine sürülür. Bu şekilde 15 dakika kadar bekletilir. Sivilcelerin yanmaya başladığını hissedeceksiniz. Daha sonra yüzünüzü ılık su ile temizleyin. Aşırı derecede sertleşmiş ve kabuk bağlamış siyah noktaların yumuşayarak çıkması için bir tencereye iki baş soğanı, kabuklarını soyup, 4 parçaya ayırarak atıp yarım saat kaynatın. Daha sonra, bu suyu yere koyup, üzerinize bir battaniye ile kapatıp suyun buharına 10 dakika kadar tutun. Yüzünüzdeki siyah noktaları, şayet varsa yüzünüzdeki, burnunuzdaki kıl kurtçuklarının dökülüp çıktığını göreceksiniz...

Not: Soğan suyunun buharına yüzünüzü tutma işlemi siyah noktalar için uygulanır ihtiyaç olmadığında kullanmanıza gerek yoktur. Sivilceler için soğan sarımsak kürünü, her gün veya iki günde bir uygulamanız, sivilcelerden daha çabuk kurtulmanızı sağlayacaktır.