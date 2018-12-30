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ATO'dan yeni yılda yeni vizyon

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak"

30 Aralık 2018 Pazar 12:23
ATO'dan yeni yılda yeni vizyon

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2019'da daha geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO'nun 2019 yılı çalışma programını "ortak akıl" ile oluşturduklarını ve Ankara'nın ekonomisine yön verecek projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Ankara ekonomisinde gelecek on yılda izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla "Başkent İktisat Kongresi" düzenlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Baran, "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin ikincisini gerçekleştireceklerini, "4.Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları", "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni", "Ankara İhracat Çalıştayı" ve "Ticaret Ataşeleri Buluşması" gibi yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte büyük çaplı organizasyonlara imza atacakları bilgisini paylaştı.

Baran, iç ve dış ticaretin artırılmasına yönelik "Sektör Masaları" ve "Bölge Masaları" kurmak için de çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Baran, 2019'da daha geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde sayıları bir milyonu bulan nakliye araçlarıyla sürücülerinin kayıt altına alınmasını, dijital yöntemle takip edilmesini içeren "LOJİK360 Projesi"nin 2019'da hayata geçirileceğin altını çizen Baran, projeyle yük taşımacılığında verim artışı, 4,9 milyar dolar yakıt tasarrufu, karbondioksit salınımında azalma, tesisleşme ve istihdama katkı sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Baran, oda üyelerinin faaliyet gösterdiği sektörlerin sorunlarının çözülmesi, ulusal ve uluslararası alandaki rekabet güçlerinin artırılması için sektörel stratejiler geliştireceklerini vurguladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 12:23
  1. 2019 vizyonu
  2. ATO
  3. Gürsel Baran

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