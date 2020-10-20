ATO’dan “ücretsiz e-ticaret ve ihracat eğitim” hizmeti
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından üyeleri için “Sınırları Aş, Milyonlara Ulaş” sloganıyla 1 yıl süresince ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat eğitim, danışmanlık hizmeti için ATO Congresium’da tanıtım programı düzenlendi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, “İki yılda yaklaşık 1000 üyemize bu eğitimi vermek istiyoruz. 15 milyon liralık bir yatırımla bu organizasyonu yapıyoruz. Eğitim sonucunda üyelerimizden beklentimiz, 100 milyon liralık katma değer oluşturmaları” dedi.