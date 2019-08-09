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ATO Meclis Üyesi Erol son yolculuğuna uğurlandı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ATO Meclis Üyesi Zinnur Erol, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "Rabbim bu acıları bir daha bize yaşatmasın inşallah. Çok üzgünüz, Ankara Ticaret Odası çok büyük bir aile. Bu aileye de başsağlığı diliyorum"

09 Ağustos 2019 Cuma 19:29
ATO Meclis Üyesi Erol son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Zinnur Erol'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Karşıyaka'daki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve meclis üyeleri katıldı.

Erol'un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Fırıncılar Meslek Komitesinden meclis üyesi arkadaşımızı Zinnur'u dün kaybettik, Hakk'ın rahmetine yolladık. Çok üzgünüz. Anladığım kadarıyla bir tartışmadan olmuş. İki arkadaşın tartışmasından iki arkadaşın vefatı çıktı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve Ankara Ticaret Odası camiasına da sabırlar versin. Yalnız şunu söylemek istiyorum, tartışmalar tabii ki olacak aramızda ama hiçbir tartışmanın sonucu bu olmamalı. Asla bu olmamalıydı. Biraz herhalde tahammülsüz bir toplum olduk. Ben tüm vatandaşlarımdan şunu istirham ediyorum; lütfen biraz daha sabırlı, biraz daha anlayışlı, hoşgörüyle lütfen birbirimizebiraz daha sevgiyle saygıyla bakalım. Zinnurları bundan sonra kaybetmeyelim."

"Tartışmanın sebebini biliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Baran, şu cevabı verdi:

"Bilmiyorum. Anladığım kadarıyla konuyu bilmiyorum ama bir tartışmanın sonucunda Zinnur'un yanındaki, arabada beraberler iniyor arkadaşımız ve camdan kurşun sıkıyor. Daha sonra da bir karakolun yanına gidiyor. Anladığım kadarıyla kafasında karakolda teslim olmak var. Karakola yaklaştığında da kendi kafasına sıkıyor silahı. Maalesef iki tane değerimizi, iki tane canımızı kaybettik. Rabbim bu acıları bir daha bize yaşatmasın inşallah. Çok üzgünüz, Ankara Ticaret Odası çok büyük bir aile. Bu aileye de başsağlığı diliyorum."

- Olay

ATO Meclis Üyesi Zinnur Erol (48), dün Çetin Emeç Bulvarı üzerinde otomobilin içerisinde Süleyman S.'nin silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından olay yerinden kaçarak, Altındağ ilçesine giden Süleyman S, cinayette kullandığı silahla intihar etmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:29
  1. Ankara Ticaret Odası Meclis üyesi Zinnur Erol
  2. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

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