ATO ile Zambiya arasında protokol imzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Zambiya'nın Lusaka Ticaret ve Sanayi Odası (Lusaka TSO) arasında ticaret ve iş ilişkilerini geliştirmek amacıyla "İyi Niyet Protokolü" imzalandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreni Odanın Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Protokole imzaları ATO Başkanı Gürsel Baran ile Lusaka TSO Başkanı Alexander J.T. Lawrence imza attı.

Baran, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika politikasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geliştiğini bildirdi.

İmzalanan protokolle Türkiye ile Zambiya arasında ticaret, yatırım ve turizm alanlarında işbirliği hedeflediklerini vurgulayan Baran, "Sağlık, turizm gibi hizmet sektöründe, tarım ve hayvancılık alanlarında büyük tecrübeye sahip üyelerimiz var. Sizin de pek çok alanda deneyimleriniz mevcut. Bu bilgi birikimlerinden karşılıklı yararlanmamızın fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Baran, Türkiye'nin Afrika politikası doğrultusunda Lusaka TSO ile şehirler ve ülkeler arasında ticari ve iş ilişkilerini geliştirecek köprü kurmak üzere işbirliği niyetlerini kayıt altına aldıklarına dikkati çekerek,"İmzaladığımız bu protokolün ATO'muz ve Lusaka TSO için, iş dünyalarımız için, şehirlerimiz ve ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lusaka'dan 800 milyonluk nüfusa erişim mümkün

Lawrence da konuşmasında, Lusaka'dan 800 milyon kişilik bir pazara erişimin mümkün olduğuna işaret ederek, "Altyapı, telekomünikasyon, turizm, sağlık gibi alanlarda işbirliğimizi yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Lusaka TSO olarak biz de ATO'dan öğreneceklerimizi kendi şehrimizde ve üyelerimize uygulamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, iki oda arasında imzalanan protokol, ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilerek yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Ortak girişimler ve ortaklıklarla iki ülke arasında köprü kurulmasını desteklemek, karşılıklı teknik destek sağlamak, seyahatler düzenlemek ve iş dünyaları arasında karşılıklı konferanslar ve toplantılar gerçekleştirmek hedefler arasında yer alıyor.