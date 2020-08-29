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Ekonomi ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Komitesi “ödeme” sorununa çözüm arayışında
Ekonomi

ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Komitesi “ödeme” sorununa çözüm arayışında

ATO Başkanı Baran: - "Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayakta kalması tüm dünyanın tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte büyük önem taşıyor. Sektörün tahsilat sorununa çözüm üretilmesi, üretimin devamlılığı açısından önem taşımaktadır" - ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Demir: - "Üreticilerin satışını yaptığı ürünün parasını tahsil edememesi sektörümüzün en önemli sorunu. Sektörün verimli çalışabilmesi, geleceğe yönelik planlama yapabilmesi için tahsilat sorunu çözüme kavuşturulmalı"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:01:14 -
ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Komitesi “ödeme” sorununa çözüm arayışında

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayakta kalmasının tüm dünyanın tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, "Sektörün tahsilat sorununa çözüm üretilmesi, üretimin devamlılığı açısından önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'nın İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir ve komite üyeleri, ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret ederek, sektörün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde yaşanan sıkıntılar ile çözüme yönelik talep ve önerilerini sundu.

Baran, hükümetin, pandemi sürecinde özellikle yerli üretim yapan sektörlerde yeterli desteği verdiğine dikkat çekerek, ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin ülkeler için savunma sanayi kadar stratejik olduğunu belirtti.

Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayakta kalmasının tüm dünyanın tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte büyük önem taşıdığını ifade eden Baran, "Sağlık sektörü Kovid-19 pandemisi nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor ancak bununla beraber içinde yaşadığımız süreçte ilaç ve tıbbi cihaz sanayimizin büyümesi ve gelişmesi için üreticisinden satıcısına, kullanıcısına kadar tedarik zincirindeki tüm paydaşların iş birliği ve güç birliğine ihtiyaç var. Sektörün tahsilat sorununa çözüm üretilmesi, üretimin devamlılığı açısından da önem taşımaktadır.” değerlendirmelerinde bulundu.

- "Ödeme süreleri 36 aya yaklaşıyor"

Demir de yaklaşık 400’ü üretici olmak üzere 2 bin civarında küçük ve orta boy işletmenin, kamu ve üniversite hastanelerinden gerçekleştiremediği tahsilat nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığına işaret ederek, ödeme sürelerinin kamu hastanelerinde 14, üniversite hastanelerinde ise 36 aya yaklaştığını aktardı.

Üreticilerin satışını yaptığı ürünün parasını tahsil edememesinin sektörün en önemli sorunu olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Sektörün verimli çalışabilmesi, geleceğe yönelik planlama yapabilmesi için tahsilat sorunu çözüme kavuşturulmalı. İşletmelerimiz, tedarik ve üretim süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdürürken kamu ve üniversite hastanelerinden geciken ödemelerin yapılmasını talep ediyor. Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından firmalarımızdaki nakit akışlarının aksatılmaması son derece önemli."

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