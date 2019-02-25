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ATO İhracat Satış Kampı’nda 3 milyon dolarlık teklif

Adana Ticaret Odası’nın düzenlediği İhracat Satış Kampı’na katılan 28 şirket temsilcisine sertifikaları takdim edildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
ATO İhracat Satış Kampı’nda 3 milyon dolarlık teklif

Adana Ticaret Odası’nın düzenlediği İhracat Satış Kampı’na katılan 28 şirket temsilcisine sertifikaları takdim edildi. Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, “Adanamıza kazandırdığımız ihracatçılarımız, 3 ay süren eğitimi sabırla takip ettiler. 28 şirket temsilcimizin yurtdışı firmalara 3 milyon dolarlık bir teklif hazırladı” dedi.


Adana Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı’nın son gününde ATO Başkanı Atila Menevşe, program kapsamında 28 katılımcıya sertifikalarını takdim etti. Programa katılan firmaların ihracatı ve ihracatta verimliliği arttırmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin anlatıldığı eğitimi Dış Ticaret Uzmanı Murat Odacı verdi.


Verilen eğitim programı ve programın Adana’ya katkısı ile ilgili bilgiler veren Menevşe, “3 aylık bir süre zarfında firmaların çalışanlarına destek olduk. Adanamıza kazandırdığımız ihracatçılarımız, 3 ay süren eğitimleri sabırla takip ettiler. Buradaki en önemli husus, katılımcılarımızın mesailerini bu eğitime fedakarca vermesidir. Sonuç olarak bu ciddiyet sonunda büyük bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. İhracat kampımızın katılımcıları eğitim esnasında çok büyük başarılara imza attılar. 3 bin 665 potansiyel alıcı, 177 teklif ve 3 milyon dolar civarında ihracatın kapısı bu eğitim esnasında aralanmıştır. 140 bin dolarlık ihracatın eğitim esnasında gerçekleşmesi gelecek günlerde eğitim alan katılımcılarımızın ihracat konusunda neler yapacağını tahmin etmek zor değil. İhracatı artırmada kararlıyız. Adana kritik eşiği aştı, biz yeni eşikler belirliyoruz” diye konuştu.


Menevşe, ATO üyelerini faaliyete geçirilen İhracat Destek Ofisi hizmetlerinden yararlanmaya davet ederek, “Bugünden sonra katılımcı arkadaşlarımızın daha büyük gayretle Adana ekonomisine ihracatla destek olacaklarını biliyor ve eğitimlerimize katılım gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca üç ay boyunca fedakarca eğitim veren Murat Odacı hocamıza da teşekkür ediyorum. Uzman ekibimizle üyelerimize yurt dışında pazar bulma, müşteri bulma konularında yardımcı olmaya hazırız. Daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir ihracat için tüm gücümüzle ihracatçımızın yanındayız. İhracat atağı konusunda eğitimlerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
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