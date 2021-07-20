ATO Başkanı’ndan karşılıksız çek sorununa karşı ‘fon’ önerisi
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’dan “Karşılıksız çek sorununa lehtarın alacaklarını peşin tahsil etmesine, keşidecinin de taksitle ödeyebilmesine imkân veren ve kamu tarafından desteklenen bir fonla çözüm üretilebilir” önerisi geldi.
Baran, ayrıca “Alacaklı parasını devreye sokulacak fondan peşin tahsil ederken, borçlu yasal düzenlemeyle belirtilen sürelerde taksitler halinde ödemesini gerçekleştirebilir. Bu yapıyla salgın sürecinde hapisten çıkan ancak kapanmalar nedeniyle borçlarını ödeyemeyen keşidecilere borcunu öteleme ve taksitle ödeme olanağı tanınırken, alacaklıların da tahsilatlarını yapıp iş hayatlarına odaklanmaları sağlanabilir. Sonuçta kazanan ülke ekonomisi olur.”