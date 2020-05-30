ATO Başkanı Gürsel Baran'dan normalleşme çağrısı:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentlileri, ticaret hayatının içindeki üyelerle dayanışmaya davet ederek, "Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hayata karışalım, ekonomiye can olalım." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayı ortalarından bu yana kapalı olan işletmelerin 1 Haziran itibarıyla faaliyetlerine başlayacağını belirtti.

Başkentteki tüm vatandaşları, ticaret hayatının içindeki üyelerle dayanışmaya davet eden Baran, "Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hayata karışalım, ekonomiye can olalım. Yeni normalleşme sürecinde de hijyen tedbirlerine uyarak ertelediğimiz alışverişlerimizi yapalım, sosyal hayatımızı sürdürelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının birçok sektörü zor durumda bıraktığına vurgu yapan Baran, salgının bireyler üzerindeki olumsuz psikolojik ve sosyolojik etkilerinin giderilmesi açısında da normale geçişin önemli olduğunu kaydetti.

Baran, salgının olumsuz etkilerinin giderilmesi açısından normale geçişte ticaretin her kesim tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Tedbiri elden bırakmadan ticarete devam etmeliyiz. Salgının sağlığımıza ve ekonomimize zarar vermesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.